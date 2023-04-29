اليوم السابع
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الزراعة: مناخ الأسبوع الحالى مثالي جداًَ للضم والحصاد والدراس

السبت، 29 أبريل 2023 11:36 ص
الزراعة: مناخ الأسبوع الحالى مثالي جداًَ للضم والحصاد والدراس حصاد القمح
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مناخ الأسبوع الحالى مثالي جداًَ للضم والحصاد والدراس من ناحية الحرارة المنخفضة وهدوء الرياح.
 
حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، بالتنسيق مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، توصيات هامة لمزارعى القمح، يجب مراعاتها عند عمليات الحصاد لتقليل الفاقد.
 

وجاء فى التوصيات بأن يتم الحصاد اليدوى للقمح بعد غروب الشمس أو قبل الشروق حيث تكون هناك نسبة من الرطوبة الجوية تساعد علىعدم تساقط وفقد الحبوب أثناء الضم، كما يجب اجراء عملية الدراس فى وقت الظهيرة و لتقليل الفاقد يجب العناية بعمليات النقل المزرعى والدراس والتعبئة، بحيث يتم أيضاً نقل آلات الدراس إلى الحقل بجوار القمح المحصود،كذلك وضع مفرش بجوار آلة الدراس يجمع عليه القمح ثم يجمع ما سقط على المفرش ويدرس، مع أهمية أن تتم التعبئة فى عبوات سليمة غيرممزقة، كذلك يفضل عدم استخدام العبوات المصنوعة من البلاستيك حيث أنها تؤدى إلى رفع درجة حرارة الحبوب وزيادة رطوبتها مع عدم التأخير فى عملية الحصاد عن الميعاد المناسب، حيث أن التأخير يؤدى إلى زيادة نسبة جفاف النباتات وتصبح هشة وسهلة الكسركما تصبح الحبوب سهلة الانفراط ووصول النباتات إلى هذه المرحلة يؤدى لارتفاع نسبة الفقد فى المحصول.

 

وتضمنت التوصيات ضرورة استخدام الميكنة الزراعية الحديثة فى عمليات الحصاد، حيث تساهم بشكل كبير فى تقليل الفاقد من الحصاد، كذلك توفر الوقت والجهدعلى المزارعين.


وزارة الزراعة

القمح

حصاد القمح

زراعة القمح



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