تدمير موقع صناعى وسط أوكرانيا بضربة روسية

وكالات

أعلنت سلطات مقاطعة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا عن دمار موقع صناعي لم تسمّه، وأنابيب الغاز المغذية له في مدينة نيكوبول، بضربة روسية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في المقاطعة نيقولاي لوكاشوك عبر "تلغرام": "لا يزال الوضع متوترا في نيكوبول، حيث تعرضت المدينة ومنطقة مارغانيتس للقصف خلال النهار ما أسفر عن تضرر موقع صناعي وثلاثة منازل والعديد من الملحقات وخطوط أنابيب الغاز وعدد من السيارات".

وأشار إلى أن الهجوم تم باستخدام المدفعية الثقيلة والمسيرات، حيث تم تسجيل 4 هجمات خلال اليوم، وأعلنت حالة الطوارئ في المقاطعة.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.