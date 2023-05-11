تاجر حشيش يكشف تفاصيل تورطه فى الاتجار بالمواد المخدرة بالعمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

كشف تاجر مواد مخدرة تم القبض عليه في منطقة العمرانية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ، عن تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، واعتياده ترويجها بين عملائه، وتحويل مسكنه لمخزن لمخدر الحشيش تمهيدا للتواصل مع عملائه، والاتفاق معهم على أماكن لقاءهم.

واعترف المتهم بأنه استغل علاقته بالعناصر الإجرامية، لكونه مسجل خطر، في ترويج المواد المخدرة، وأرشد عن مصدر الحصول عليها من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد حيازة عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بمنطقة العمرانية.

تم إعداد كمين للمتهم وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، ومبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.