بيسكوف: هجوم المسيّرتين على الكرملين استهدف الرئيس الروسى ولن يمر دون رد

وكالات

صرح متحدث الكرملين، دميترى بيسكوف، بأن هجوم المسيّرتين على الكرملين، يعتبر استهدافا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويدرج أوكرانيا حكما لا قولا، في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

واستنكر بيسكوف في حديث لقناة ATV هذا الهجوم، معتبرا إياه عملا خسيسا ومحاولة إرهابية استهدفت رئيس البلاد.

وأضاف: "يمكننا تفسير هجوم المسيرتين الأوكرانيتين على مقر إقامة الرئيس الروسي في الكرملين بأنه محاولة لاغتياله، وهذا عمل إرهابي مثير للاستياء من غير المقبول أن تقوم به دولة مسؤولة، ونعتبر أن أوكرانيا بهذه الخطوة الرعناء وضعت نفسها على قدم المساواة مع الدول الراعية للإرهاب حكما، لا قولا".

وأكد بيسكوف أن روسيا سترد على هذه الاعتداء في الزمان والمكان المناسبين.