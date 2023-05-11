"القومي للإعاقة" ينظم معرضًا لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بأسيوط لمدة 3 أيام

كتب محمود راغب

افتتح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مساء اليوم الخميس الموافق 11 مايو الجاري، معرضًا لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بنادي ضباط القوات المسلحة بأسيوط، وهو ثاني معارض هذا العام، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

جاء ذلك ضمن أجندة العمل التي تم إعدادها مسبقًا من قبل الجانبين، والتي تشتمل على إقامة العديد من معارض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من محافظات الجمهورية خلال الفترة من 4 مايو حتى 14 أكتوبر 2023.

ويُعد هذا المعرض المقام بمحافظة أسيوط خلال هذا الأسبوع امتدادًا لسلسلة من المعارض التي تم تنظيمها في وقت سابق خلال السنوات الماضية، التي جاءت في إطار التعاون القائم بين المجلس وقوات الدفاع الشعبي والعسكري.

ويشارك في هذا المعرض نحو 30 عارضًا من الأشخاص ذوي الإعاقة من قاطني محافظة أسيوط، لافتًا إلى اشتمال المعرض على العديد من المشغولات والمنتجات اليدوية التي تم صُنعها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وفق ثقافة هذه المحافظة.

الجدير بالذكر أن المجلس يعمل من خلال هذه المعارض على تحقيق خطته الطموحة في مجال التمكين الإقتصادي، والعمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتعزيز دورهم.