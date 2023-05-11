الصحة للمرضى: لا تتوقف عن تناول المضاد الحيوى بعد زوال الأعراض

كتب وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة للمرضى، أكدت فيها عدم التوقف عن تناول المضادات الحيوية بعد تحسن الأعراض وقبل المدة التى يحددها الطبيب.

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 3 أخطاء يجب تجنبها عند استخدام المضاد الحيوى والتى تضمنت: "التوقف عن تناول المضاد الحيوى بعد تحسن الأعراض وقبل—المدة التى حددها الطبيب، استخدام جرعات أقل أو أكثر من المضاد الحيوى المحدد، استخدام المضاد الحيوى مدة أكثر مما يصفها الطبيب".

وأطلقت وزارة الصحة والسكان، في وقت سابق تحذيرات للمواطنين بخصوص المضادات الحيوية التى يتسرع بعض الأفراد فى تناولها بمجرد الشعور بالتعب دون الرجوع للطبيب.

وأكدت الوزارة فى تحذيرها على عدم تناول المضادات الحيوية فى علاج حالات البرد والأنفلونزا لأن سببها فيروسى ولا يتأثر بالمضادات الحيوية، حيث إن هذه المضادات تستخدم للقضاء على البكتيريا أو لوقف نموها.

والإفراط فى استخدامها يزيد فرص ظهور البكتيريا المقاومة للمضادات وهو ما يتطلب استشارة الطبيب أولًا قبل الحصول على أى دواء.

تحذيرات الصحة جاءت لتوضح أن زيادة مخاطر الوفاة وإطالة مدة المرض تحدث بسبب الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية التى ينتج عنها تغيير للبكتيريا حتى تصبح مقاومة للمضادات.