الرئيس الفرنسى يستقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد فى الإليزيه

استقبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد فى الإليزيه، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز، ويبحث الشيخ محمد بن زايد مع ماكرون، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
الرئيس الفرنسى يستقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد فى الإليزيهالخميس، 11 مايو 2023 08:51 م
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وماكرون
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