الرئيس الفرنسى يستقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد فى الإليزيه

كتب محمد جمال

استقبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد فى الإليزيه، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز، ويبحث الشيخ محمد بن زايد مع ماكرون، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.