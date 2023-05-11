وأوضح قائد الجيش فى المحافظة نور محمد غابو، وفق وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الخميس، أنه تم إصابة 3 آخرين.

ويواصل الجيش الصومالي عملياته الأمنية ضد المتطرفين وتصفيتهم من المناطق القليلة التي يتحصنون فيها.

وكان الجيش الصومالى أعلن تصفية 60 من عناصر مليشيات الخوارج في عملية عسكرية مخططة الأسبوع الماضى، في منطقة "علي قبوبي" على بعد 30 كم جنوبي منطقة "حررطيري" بمحافظة "مدغ" وسط البلاد.