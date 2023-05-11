اليوم السابع
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الأجهزة الأمنية تداهم شركات ومصانع غير مرخصة بحملات أمنية

الخميس، 11 مايو 2023 10:46 ص
الأجهزة الأمنية تداهم شركات ومصانع غير مرخصة بحملات أمنية حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الإسماعيلية"، أسفرت جهودها فى مجال (حماية البيئة "المواد الغذائية" ، ومجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية") عن ضبط "5 قضايا" عبارة عن ("شركتين- 3 مصانع" من بينهم أربعة بدون ترخيص) بمضبوطات بلغت (13,898 طن أعلاف حيوانية- 2,100 طن كابوريا "مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير صالحة للاستخدام") ومخالفات (إدارة المنشأة بدون ترخيص- عدم وجود سجل الحالة البيئية- التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة- عدم توفير صاحب المنشأة لمهمات الوقاية للعاملين).
 
 

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الداخلية

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