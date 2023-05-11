الأجهزة الأمنية تداهم شركات ومصانع غير مرخصة بحملات أمنية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الإسماعيلية"، أسفرت جهودها فى مجال (حماية البيئة "المواد الغذائية" ، ومجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية") عن ضبط "5 قضايا" عبارة عن ("شركتين- 3 مصانع" من بينهم أربعة بدون ترخيص) بمضبوطات بلغت (13,898 طن أعلاف حيوانية- 2,100 طن كابوريا "مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير صالحة للاستخدام") ومخالفات (إدارة المنشأة بدون ترخيص- عدم وجود سجل الحالة البيئية- التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة- عدم توفير صاحب المنشأة لمهمات الوقاية للعاملين).
الأجهزة الأمنية تداهم شركات ومصانع غير مرخصة بحملات أمنيةالخميس، 11 مايو 2023 10:46 ص
حملة أمنية - أرشيفية
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