اعرف أماكن ومواعيد سيارات الخدمة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية حتى 20 مايو

أعلنت شركة مياه الاسكندرية ، عن توافر سيارات خدمة العملاء المتنقلة بأحياء الإسكندرية، وذلك في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة، وأماكن تمركز السيارات من بداية اليوم وحتى 20 مايو الجارى، وذلك للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

وأماكن تمركز السيارات من يوم 11 مايو إلى 20 مايو، هى:

*سيارة شرق :

رافع محمد نجيب امام بنك مصر- سيدي بشر

من 9 صباحا ل 8 مساء

*سيارة وسط :

- بشاير الخير(٣) القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي

من 9ص الى 8 مساء

*سيارة غرب:

-مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان

من ١٠ صباحا ل 3.1/2 عصرا

- أمام فرع شركة المياه بالبيطاش

من 4 عصرا ل 9 مساء

- يوم الجمعة من 2 ظهرا إلى 8 مساء بنفس أماكن تمركز السيارات

للتواصل سيارة شرق 01275918005

للتواصل سيارة وسط 01275918001

للتواصل سيارة غرب 01275918003

وأكدت شركة مياه الإسكندرية، أن السيارات المتنقلة تعمل على تقديم الخدمات من تعاقد على إدخال العدادات، واستقبال شكاوى شحن كروت العدادات مسبقة الدفع، والاستعلام عن الفواتير وسداد الفواتير، كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.