اضطرابات الدماغ.. الأنواع والتشخيص والوقاية

كتب – حسام الشقويرى

يشكل الدماغ والنخاع الشوكي وشبكة من الأعصاب الجهاز العصبي. والدماغ هو مركز التحكم في أجسامنا ، وهو ينظم كل قرار نتخذه ، سواء أكان واعياً أم لا. بالإضافة إلى ذلك ، يتحكم الجهاز العصبي في الحركة الإرادية واللاإرادية ، ورد الفعل على أحداث معينة ، والإحساس. والتوازن الكيميائي لدماغنا ضروري لعيش الحياة اليومية. ومع تقدمنا ​​في العمر ، تقل قدرة أجسامنا على تصنيع هذه المواد الكيميائية ، ويصبح من الصعب للغاية الحفاظ على مستوياتهم. وأيضًا ، تبدأ خلايانا العصبية في الانهيار وانخفاض عددها. قد يسبب أيضًا عدة أنواع من اضطرابات الدماغ ، وفقا لما نشره موقع healthifyme

وكل جزء من دماغنا ينظم مباشرة عمل أجسامنا. على سبيل المثال ، الدماغ الأمامي مسئول عن شخصيتنا ومهارات اتخاذ القرار والتفكير المنطقي والذكريات. من ناحية أخرى ، يتحكم الدماغ المؤخر في النشاط الحركي ووظائف الجهاز التنفسي ودورة النوم والاستيقاظ وبعض ردود أفعالنا. لذلك ، عندما يكون هناك إصابة في أي جزء من دماغنا ، يمكن أن تؤثر على أداء الجسم وتنظيمه.

يتبع دماغنا مسارات وآليات محددة لإحداث التغييرات. هناك توازن ثابت في النواقل العصبية والهرمونات في دماغنا والتي تنقل المعلومات عبر الخلايا العصبية أو خلايا الدماغ. بعض الرسل الكيميائي في دماغنا هو الدوبامين ، السيروتونين ، GABA ، الإبينفرين والأسيتيل كولين. عندما يكون هناك خلل في هذه الناقلات العصبية ، يمكن أن يضعف أداء الجسم والمزاج.

أنواع اضطرابات الدماغ

هناك أنواع عديدة من اضطرابات الدماغ. قد يتم تصنيفهم بناءً على قضيتهم. على سبيل المثال ، يشمل ذلك اضطرابات الدماغ الوراثية ، والاضطرابات التنكسية العصبية ، والتهابات الدماغ ، وإصابات الدماغ ، وسرطان الدماغ ، والاضطرابات العقلية.

وتعرف اضطرابات الدماغ بأنها أي حالة تخل بوظيفة الدماغ الطبيعية ، وبالتالي الجسم. يمكن أن تنجم اضطرابات الدماغ عن أسباب مختلفة ، سواء كانت الاضطرابات العصبية التنكسية أو أورام المخ أو إصابات الدماغ أو الاضطرابات العقلية.

عوامل الخطر الشائعة المرتبطة باضطرابات الدماغ هي الشيخوخة ، والعلامات الجينية ، ونمط الحياة. لذلك ، فإن الرعاية الوقائية الوحيدة التي يمكننا القيام بها هي أن نعيش حياة صحية. يمكنك القيام بذلك عن طريق تناول الطعام الصحي ، وممارسة الرياضة بانتظام ، والحفاظ على نشاط عقلك ، والحد من استخدام المواد السامة مثل السجائر.

الوقاية والعلاج

معظم اضطرابات الدماغ ليس لها علاج ، فقط علاجات للأعراض. لذلك فالوقاية خير من العلاج. و لا توجد طرق عديدة لمنع ظهور العديد من اضطرابات الدماغ المرتبطة بالوراثة. ومع ذلك ، يمكنك تقليل احتمالية حدوثها عن طريق تغيير نمط حياتك. يمكن أن يساعدك تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة يوميًا والحفاظ على نشاط عقلك. بالإضافة إلى ذلك ، قد يساعد حل الألغاز بانتظام في تقليل حدوثها وتطورها ، خاصةً بالنسبة للاضطرابات التنكسية العصبية.

دراسة توضح كيف أدت المشاركة في الألغاز المتقاطعة إلى تأخير ظهور الخرف. وذلك لأن الخلايا العصبية تظل نشطة وتطلق النيران من خلال حل الألغاز. نتيجة لذلك ، فإنها تشكل روابط جديدة ، والتي يمكن أن تبطئ من تطور الاضطرابات التنكسية العصبية.

في الغالب ، لا يوجد علاج لاضطرابات الدماغ ، ولكن يمكن لبعض الأدوية أن تكبح أعراضها. علاوة على ذلك ، هناك أبحاث يتم إجراؤها في جميع مجالات اضطرابات الدماغ للعمل على العلاج. لذلك ، من الضروري الانتباه إلى العلامات المبكرة لاضطرابات الدماغ واستشارة طبيبك على الفور.