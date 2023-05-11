اليوم السابع
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اشتعال حريق بكابل كهرباء أعلى دائري القوس الغربي في بولاق الدكرور

الخميس، 11 مايو 2023 02:01 م
اشتعال حريق بكابل كهرباء أعلى دائري القوس الغربي في بولاق الدكرور حريق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اشتعل حريق بكابل كهرباء أعلى دائري القوس الغربى أسفل محور صفط اللبن ببولاق الدكرور، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماده دون إصابات، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
ورد بلاغ لشرطة نجدة الجيزة، يفيد اشتعال كابل كهرباء، أعلى دائري القوس الغربى، أسفل محور صفط اللبن في بولاق الدكرور، تم التنسيق مع إدارة الحماية المدنية، وانتقل رجال الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

حريق كابل كهرباء

حريق الطريق الدائري بولاق الدكرور

امن الجيزة



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