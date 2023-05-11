ودارت مواجهات عنيفة، بين سكان المخيم من الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها للمخيم، وأطلق جنود الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة مواطنين، أحدهما برصاصة فى الظهر، ونقلا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومى، ووصفت حالتهما بالمستقرة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عددًا من منازل المواطنين، واعتلت أسطحها، في الوقت الذي قامت جرافة تابعة للاحتلال بتدمير عدة مركبات للمواطنين وسط المخيم.