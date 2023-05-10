الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال تستهدف الإسعاف والأطقم الطبية في قطاع غزة

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال تستهدف أطقم الإسعاف والأطقم الطبية في قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة العودان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 21 شهيدًا وإصابة 64 آخرين.

فيما كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الأربعاء، عن اعتراض منظومة "مقلاع داوود" لصاروخ أطلقته الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة نحو تل أبيب، مشيرة إلى أن تكلفة صاروخ الاعتراض مليون دولار وهي منظومة خاصة باعتراض الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيرة.

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إطلاق الفصائل الفلسطينية في غزة لصواريخ على تل أبيب حيث تم اعتراض ثلاثة منها، مشيرة إلى تعطل حركة الطائرات بمطار بن جوريون بعد إطلاق الصواريخ.