أمطار رعدية وطقس متقلب.. محافظة البحيرة ترفع حالة التأهب.. صور

من جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى تشهدها المحافظة، مضيفة أنه تم الدفع بأكثر من 1300 معدة وطاقم فنى بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة.

ووجهت نائب محافظ البحيرة باستمرار متابعة كافة التمركزات لوحدات التدخل على الطرق الرئيسية والمتابعة المستمرة لكافة المراكز والقطاعات.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أنه تم دعم جميع المراكز الساحلية بوحدات كبيرة لشفط وكسح المياه للمساهمة مع المعدات الحالية لمواجهة ومجابهة موجة الأمطار الغزيرة ومضاعفة الجهود المبذولة للحد من الموجة والعمل على راحة المواطنين، مع التواجد المستمر لجميع المرافق على مدار الساعة بالإسعاف والمستشفيات والتواجد الأمنى والمرور بالشوارع.

وشددت نائب محافظ البحيرة على التدخل فوراً لحل جميع الشكاوى الواردة من المواطنين على الفور، مؤكدة على استمرار العمل وتواجد جميع المسئولين وفرق الأزمات والتدخل السريع المعنية بمجابهة الأمطار.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي وانتشار وحدات للحماية المدنية لرفع أى تراكمات على الطريق الدولى، مع قيام الري بتخفيض منسوب المياه على الترع والمصارف حتى يتسنى صرف كمية الأمطار المتوقعة عليها مع تشغيل جميع محطات الرفع بطاقتها القصوى والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها على أن يتم التشغيل.