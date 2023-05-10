إنشاء مستشفى جديد بحوش عيسى فى البحيرة بتكلفة مليار جنيه

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن هناك خطة تطوير شاملة فى القطاع الصحى بنطاق المحافظة، مشيرة إلى أن إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها خلال الفترة من 2018 وحتى 2022 بلغت 3.3 مليار جنية لتنفيذ 79 مشروع عبارة عن 61 مشروع تم الانتهاء منها بتكلفة 2.1 مليار جنية و18 مشروع جارى العمل بها بتكلفة 1.2 مليار جنية.

وفى هذا السياق عقد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة اجتماعا موسعا مع القيادات التنفيذية لمتابعة الاستعدادات الخاصة بإنشاء مستشفى حوش عيسى الجديدة وفقا لأحدث التقنيات العالمية بتكلفة تتجاوز مليار جنيه.

شارك فى الاجتماع عمر لبيب رئيس مركز ومدينة حوش عيسى والدكتور إكرامى الشربتلي مدير مستشفى حوش عيسى المركزى، حيث تم خلال الاجتماع وضع خطه تشغيليه مستقبلية لمستشفى حوش عيسى المركزى مع الخطه الإنشائية الجديدة تيسيرًا على المرضى، والعمل بأعلى كفاءة ، حرصًا على استمرار تلقى المرضى للخدمات الطبية بالمستشفى.

وقام وكيل وزارة الصحة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى باستعراض الرسومات الهندسية الخاصة بالمستشفى الجديدة ، وتم توجيه الشكر لجميع القائمين على تطوير العمل لجهودهم المبذولة بالمستشفى لخدمة المرضى.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة أن هناك تطوير دائم ومستمر للمنظومة الصحية بالبحيرة التى شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية على مستوى أعمال الإنشاءات والتجهيزات بأحدث المعدات الطبية، مشيرا الى ان هناك برامج تدريبية مستمرة لكافة عناصر المنظومة الطبية وذلك لرفع مستوى الخدمات الصحية للمواطنين.



