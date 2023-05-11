أفضل 8 علاجات طبيعية للغثيان.. منها الزنجبيل والنعناع

كتب – حسام الشقويرى

الغثيان والقيء ليسا من الأمراض، وعادة ما تكون هناك أعراض للحالات أو المشكلات الأساسية التي تعاني منها. تعتبر آلية المواجهة والتدابير الوقائية التي وجدها جسمك للتخلص من أي سموم ضارة. إنها طريقة جسمك في تحذيرك بشأن بعض الحالات الطبية الأساسية. بخلاف حالة المرض ، يمكن أن تتسبب ظروف أخرى أيضًا في حدوث هذه الحالة، وفقا لما نشره موقع healthifyme

وعادة ما يكون التغيير في حالتك النفسية ، أو مشكلة في الجهاز العصبي اللاإرادي ، أو الجهاز العصبي المركزي ، أو خلل النظم المعدي ، أو نظام الغدد الصماء الذي ينظم الهرمونات ، مسؤولاً عن إعطائك إحساسًا مزعجًا بالغثيان.و يمكن أن يجعلك تشعر بالفزع وقد تزداد سوءًا إذا لم تتمكن من القيء.

فيما يلي الأسباب المحتملة المختلفة للغثيان.

دوار الحركة (يمكن أن يكون إما رحلات على الطريق أو من ركوب مثل الأفعوانية ، وما إلى ذلك)

دوار البحر

تسمم غذائي

حساسية الحليب ومنتجات الألبان

الحمى الفيروسية أو الأمراض المماثلة

الحمل ، عادة خلال الأشهر الثلاثة الأولى

القلق أو التوتر

استنشاق أو التعرض المماثل للسموم الكيميائية

روائح أو مذاقات معينة تجدها كريهة

عسر الهضم

الإفراط في الأكل

الصداع النصفي

العلاج الكيميائي (علاج السرطان)

مرض المرارة

الالتهابات

علاجات طبيعية لتخفيف الغثيان

1. إحداث تغييرات في نظامك الغذائي

إذا شعرت بالغثيان وميول إلى التقيؤ عند تناول أطعمة معينة ، يجب أن تفكر في تغيير نظامك الغذائي. أكدت العديد من الدراسات أن إحداث تغييرات في النظام الغذائي من أفضل العلاجات الطبيعية لتخفيف الغثيان. عندما تشعر بالغثيان ، يمكنك التفكير في تناول وجبات أصغر لأنها يمكن أن تمر عبر الجهاز الهضمي بشكل أسرع من حصص الطعام الكبيرة من الأطعمة. قد تضطر أيضًا إلى تجنب المنتجات الغذائية السكرية أثناء الشعور بالغثيان وإضافة المزيد من الأطعمة المالحة إلى نظامك الغذائي.

يجب أن تفكر أيضًا في شرب المزيد من الماء والمشروبات الصافية المماثلة في درجة حرارة الغرفة للبقاء رطبًا

2. تناول الزنجبيل

الزنجبيل من أفضل العلاجات الطبيعية لتخفيف الغثيان. بينما كان الناس يستخدمون المواد الغذائية منذ زمن طويل كعلاج لها ، لم يفهم أحد تمامًا كيف يمكن للزنجبيل أن يكون علاجًا لهذه المشكلة غير السارة. وجدت الدراسات أن المركبات العديدة الموجودة في الزنجبيل لها تأثيرات مشابهة لأي أدوية مضادة للغثيان.

3. استهلك النعناع

النعناع من أكثر العلاجات الطبيعية شيوعًا لتخفيف الغثيان. يمكن أن يريح الطعام نظامنا الهضمي عن طريق تقليل التشنجات في معدتنا وبالتالي تخفيف الشعور بعدم الراحة. حتى أن بعض الدراسات تثبت فعالية النعناع كعلاج لهذه الحالة الصحية ، بما في ذلك الغثيان والقيء الناجم عن متلازمة القولون العصبي.

4. تناول القرفة

القرفة من التوابل متعددة الاستخدامات التي تصادف أنها عنصر أساسي في الطهي. استخدم الناس القرفة بفعالية على مر العصور لعلاج عسر الهضم والحموضة وحرقة المعدة والغثيان. وجدت بعض الدراسات أن القرفة هي أيضًا علاج فعال للانتفاخ ، وتحفز حركة الأمعاء ، ويمكن أن تساعد أيضًا في تسريع عملية الهضم. جرعة مناسبة من القرفة لتقليل آثار الغثيان تتكون من عود قرفة واحد مضاف إلى ثمانية أونصات من الماء المغلي.

5. اشرب الكثير من الماء وحافظ على رطوبتك

يمكن أن تكون ضربة الشمس والإجهاد الحراري من أسباب الغثيان والقيء. لذا ، حافظ على رطوبتك وشرب مشروبات باردة مثلجة. في مثل هذه الحرارة ، من الأفضل والأبسط تخفيف وتجنب الغثيان تمامًا في مثل هذه الحرارة. إذا كان الشرب أو تناول كميات كبيرة من الفم يسبب لك الغثيان ، فحاول شرب الماء أو شاي النعناع في رشفات أصغر. يمكن أن يوفر عصير الليمون أو المشروبات التي تحتوي على الليمون تأثيرات مضادة للغثيان. يحتوي الليمون على حمض الستريك الصديق للهضم ، والذي يمكن أن يساعد في تهدئة معدتك.

6. شم شرائح الليمون

من الشائع أن تجد أن روائح الحمضيات مثل رائحة الليمون الطازج يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات مضادة للغثيان ، خاصة لأولئك الذين يعانون من دوار الحركة ، النساء الحوامل. الحمضيات هي السبب في أن شرائح الليمون هي واحدة من أكثر العلاجات الطبيعية شيوعًا لتخفيف الغثيان.

7. خذ نفسا مضبوطا

في بعض الأحيان ، سيساعدك أخذ أنفاس خاضعة للرقابة على الراحة من الإحساس بالغثيان. في حالة عدم توفر علاجات أخرى ، يعد هذا أحد أكثر العلاجات الطبيعية فائدة لتخفيف الغثيان. طلبت دراسة من المشاركين أن يستنشقوا من خلال الأنف والزفير من خلال الفم ثلاث مرات ، ببطء شديد ، بينما يتعرضون لروائح مختلفة . من المفترض أن توفر هذه الروائح تأثيرات مضادة للغثيان أيضًا. أبلغ جميع المشاركين في الدراسة عن انخفاض الغثيان بغض النظر عن الرائحة. أخيرًا ، اشتبه الباحثون في أن التنفس المتحكم فيه ربما كان سببًا في توفير الراحة.

8. استخدام الوخز بالإبر أو العلاج بالابر

تعتبر طرق الوخز بالإبر والعلاج بالابر من أفضل العلاجات الطبيعية لتخفيف الغثيان. استخدم الصينيون هاتين الطريقتين تقليديًا لعلاج الغثيان والقيء وعلاجهما ، ولا تزال هذه الأساليب مناسبة اليوم أيضًا.