معمل متبقيات المبيدات: فحص الخضار والفاكهة من خلال برنامج "الرصد الوطنى"

كتبت بسمة محمد

قالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات التابع لوزارة الزراعة، إن دور المعمل هو الحفاظ على سلامة الغذاء الذي يتناوله المواطن المصري سواء من محاصيل زراعية أو أغذية مصنعة.

وأكدت في لقاء ببرنامج "8 الصبح" على قناة dmc: أن الأدوار التي يقوم بها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات التابع لوزارة الزراعة من فحص الواردات المسحوبة من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفحص الصادرات، وأيضا الدور الكبير وهو بحث الخضار والفاكهة المتداولة في الأسواق المصرية من خلال برنامج "الرصد الوطني".

وأشارت إلى لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة ودورها في البحث في جميع المحافظات، وكل المراكز والحصول على عينات وفحصها وعمل تقارير دورية للوزارة، ووجود لائحة طبقا للقواعد العالمية يتم تطبيقها على المنتجات المحلية قبل الصادرات.

وأوضحت إن ما يحدث في قطاع الزراعة مثل ما يحدث في قطاعات الدولة من تطور كبير ونقلة نوعية في الأجهزة المستخدمة التي ساهمت بشكل كبير في التحليل والدقة وخروج النتائج بشكل أسرع.

وأشارت إلى دور الحجر الزراعي ومتابعته للصادرات وبعض من مفتشين الهيئة القومية لسلامة الغذاء في أخذ عينات وفحصها من جميع الشاحنات التي يتم تصديرها، أما الواردات يتم فحصها من خلال مفتشين سلامة الغذاء إذا كانت مطابقة يتم استلامها، وفي حالة عدم مطابقتها يتم رفضها.