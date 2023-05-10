6 قتلى فى هجوم لـ"النحل الأفريقى القاتل" على مصابى حادث مرورى بنيكاراجوا

كتبت شيماء عبد المنعم

فى حادث غريب ومروع قتل سرب من "النحل القاتل" عدة أشخاص، لترسم قصة تفاصيلها غريبة جدا، فى نيكاراجوا، الدولة الواقعة فى البحر الكاريبي، حيث بدأت القصة بحادث مروري، بعد أن انحرفت حافلة على متنها 60 راكبا، على الطريق الرئيسى واصطدمت بمنطقة لتربية النحل الإفريقى القاتل، سوء الحظ أدى لخروج سرب من النحل من المنحل، والهجوم على ركاب الحافلة الذين كانوا يفيقون من صدمة الحادث المرورى، ويحاولون الخروج من الحافلة.



نحل قاتل

على الرغم من أن الحافلة تعرضت لأضرار بعد أن غرزت لأكثر من 50 مترا فى أرض زراعية، إلا أن مقتل عدد من الركاب لم يأت بسبب الحادث، بل بسبب لسعات النحل، حيث كان يتم الاحتفاظ به فى خلايا خشبية.

وذكرت تقارير أولية حسبما نشر موقع bbc أن عدد القتلى 6 بعد الحادث الذى وقع فى نيكاراجوا، وكان من بين الضحايا امرأة تبلغ من العمر 47 عاما، وابنتها أندريا كارولينا جارسيا توريز، التى تبلغ 8 أعوام.

ومن بين القتلى امرأة أخرى تبلغ من العمر 84 عاما، وأشارت مصادر محلية إلى إن صبى يبلغ من العمر 4 سنوات لا يزال فى حالة خطيرة فى مستشفى فيكتوريا موتا فى جينوتيجا، أقرب مدينة إلى مكان الحادث.

وأظهرت الصور الضحايا تغطيهم عشرات البقع الحمراء فى جميع أنحاء الجزء العلوى من أجسادهم، جراء اللسعات القاتلة.