اليوم السابع
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الأربعاء، 10 مايو 2023 06:35 ص
أكرم القصاص
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وزير خارجية الأردن ونظيرته الألبانية يبحثان هاتفيا آفاق تطوير العلاقات بين البلدين

الأربعاء، 10 مايو 2023 06:00 ص
وزير خارجية الأردن ونظيرته الألبانية يبحثان هاتفيا آفاق تطوير العلاقات بين البلدين أيمن الصفدى
ا ش ا

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بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزيرة خارجية ألبانيا أولتا جاتشكا، خلال اتصال هاتفي الثلاثاء، آفاق تطوير العلاقات وزيادة التعاون بين البلدين الصديقين.
 
وأطلع الصفدي، جاتشكا، التي تشغل بلادها حاليًا مقعدًا غير دائم في مجلس الأمن، على التطورات في جهود حل الأزمة السورية بعد اجتماعي جدة وعمان، وقرار الجامعة العربية إلغاء قرار تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية.
 
وأكد الصفدي، أهمية المسار العربي الجديد لحل الأزمة ومعالجة جميع تبعاتها وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254. 
 

الاردن

البانيا

ايمن الصفدى

اخبار الاردن



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