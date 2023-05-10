نقابة الأطباء توجه الشكر لمحافظ دمياط وتطالب بإعفاء لافتات العيادات التراخيص

كتبت آية دعبس

تتقدم النقابة العامة لأطباء مصر بوافر الشكر إلى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لحلها مشكلة اللافتات الطبية للعيادات والمراكز الطبية والمستشفيات في المحافظة واعتبارها سند من سندات الترخيص عملا بالقانون 51 لسنة 1981.

جاء ذلك بناء علي مذكرة تم تقدميها من الدكتور أشرف العزب أمين عام نقابة أطباء دمياط طالب فيها بإعفاء اللافتات الخاصة بالأطباء والمراكز الخاصة من رسوم الإعلانات.

وأفاد المستشار القانونى لمحافظة دمياط بإعفاء لافتات تسمية المنشآت الطبية الموجودة على واجهة العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات من الحصول على ترخيص الإعلان "باعتبارها مستند من مستندات ترخيص الإعلان"، وذلك بالنسبة لاسم صاحب المنشأة فقط عملا بالقانونين 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية وتعديلات لائحته التنفيذية، 208 لسنة 2020 بشأن قانون تنظيم الاعلانات على الطرق العامة.

هذا وتطالب النقابة العامة للأطباء وزير التنمية المحلية والمحافظين في باقي المحافظات تعميم القرار بها التزاما لبنود القانون وتخفيفا من أعباء الأطباء في المحافظات المختلفة.

كما تثمن النقابة العامة للأطباء الجهد المبذول من مجلس نقابة أطباء دمياط نقيبا وأعضاء لحل هذه المشكلة.