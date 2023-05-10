محافظ الدقهلية يقيل مدير إدارة بمديرية التضامن للتقصير فى العمل

الدقهلية: شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إقالة مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعى، وإحالته للتحقيق نظرا للإهمال والتقصير فى الإشراف على مؤسسة الأحداث بنبروه، حيث رصدت لجنة المرور المفاجئ على المؤسسة وجود العديد من المخالفات، وأوجه القصور الإدارى من قبل جمعية الدفاع الاجتماعى المسند لها إدارة المؤسسة.

كما قرر "مختار" إحالة الجهاز الوظيفى المسئول عن الإدارة بالمؤسسة للتحقيق، وطالب المحافظ بمراجعة عقد الإسناد الحالي وإسناد المؤسسة إلى جمعية أخرى قادرة فنيا وإداريا وماديا على إدارتها وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعى.

جاءت قرارات محافظ الدقهلية، بناء على التقرير الذى عرضه الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، ويتضمن نتائج ملاحظات لجنة المرور المفاجئ على المؤسسة المذكورة والمشكلة بالقرار رقم 395 لسنة 2023م.

وأوضح وكيل الوزارة أن اللجنة المشار إليها ضمت في عضويتها مدير إدارة المتابعة وعضو قانوني لفحص المخالفات بالمؤسسة، مشيرا إلى أن المؤسسة يوجد بها حاليا 28 طفلا من المحكوم عليهم وإدارة الدفاع الاجتماعى بالمديرية هى المنوط بها الإشراف على تلك المؤسسة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصدى لكل أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في هذا الشأن، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

وفي إطار التنسيق والتعاون القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.