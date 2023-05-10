محافظ الدقهلية يتابع لقاءات رؤساء الوحدات المحلية فى بحث وحل مشاكل المواطنين

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، جهود رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء في بحث وحل مشاكل المواطنين من خلال انعقاد لقاء المواطنين الاسبوعي كل في نطاقه والذي تقرر انعقاده يوم الاثنين من كل اسبوع وذلك للاستماع لشكاوي ومطالب واحتياجات المواطنين فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم من كافة قطاعات المرافق والخدمات.

ووجه "المحافظ" لرؤساء الوحدات المحلية بحسن استقبال المواطنين وسرعة فحص طالباتهم والتنسيق مع كافة الجهات لحل مشاكلهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق حياة الكريمة لهم، وأن يتم إعطاء كل ذي حق حقه والعمل الجاد في تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملتهم.

وأكد " مختار " علي أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للمحافظة كل في موقعه علي خدمة المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم القانونية والمشروعة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة حل مشاكل المواطنين فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم في كافة القطاعات بالمحافظات، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأهمية انعقاد لقاء مفتوح دوري للمواطنين لبحث وحل مشاكلهم ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.