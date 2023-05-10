لو مريض سكر.. إضافة الباباي لنظامك الغذائي هيخليك تسيطر على مستوياته

كتبت ميرفت رشاد

مرض السكري هو حالة مزمنة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب عدم قدرة الجسم على إنتاج أو استخدام الأنسولين بشكل فعال، فهو هرمون يساعد في نقل الجلوكوز من الدم إلى الخلايا حيث يتم استخدامه كطاقة، يمكن أن تؤدي عدة عوامل ، بما في ذلك العوامل الوراثية ونمط الحياة والنظام الغذائي، إلى الإصابة بمرض السكري، يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في الوقاية من مرض السكري وإدارته، يمكن لنظام غذائي صحي ومتوازن غني بالألياف والحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

أحد هذه الأطعمة المغذية لمرضى السكر هو الباباي، هي فاكهة منخفضة السعرات الحرارية ولكنها غنية بالفيتامينات والألياف ، مما يجعلها إضافة صحية لأي نظام غذائي، كما أنه مصدر كبير لمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تفيد مرضى السكري بطرق متعددة، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

كيف تفيد الباباي مرضى السكر؟

البابايا منخفضة على مقياس مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) ، مما يعني أنها لا ترفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، يحتوي على مؤشر جلايسيمي يبلغ 60 ، وهو ضمن النطاق الآمن لمرضى السكري.

تحتوي الباباي على إنزيمات تسمى غراء وكيموبابين ، والتي يمكن أن تساعد في تكسير الكربوهيدرات والبروتينات والدهون إلى أشكال سهلة الهضم ، مما يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.

تساعد الألياف الموجودة في البابايا على تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم، كما أنه يعزز صحة الأمعاء ويمنع الإمساك وهو أمر مهم لمرضى السكري.

البابايا غنية بفيتامينات C و A ، وهما من مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر المضاعفات المرتبطة بمرض السكري ، مثل أمراض القلب ومشاكل الرؤية وتلف الكلى.

ما هي أفضل طريقة لاستهلاك الباباي؟

أفضل طريقة لاستهلاك البابايا لمرضى السكري هي في شكلها الطبيعي ، إما كوجبة خفيفة أو سلطة، من الأفضل تجنب عصير البابايا أو العصائر ، لأنها قد تحتوي على سكر مضاف ، مما قد يرفع مستويات السكر في الدم.

يمكنك دمج البابايا في نظامك الغذائي عن طريق إضافته إلى عصير الفطور ، أو تقطيعه كوجبة خفيفة في منتصف الصباح، تذكر أن تتناول البابايا باعتدال ، لأن الكثير من أي فاكهة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.