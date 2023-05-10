لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات تتابع سير العملية التعليمية بطب الوادي الجديد

أعلنت جامعة الوادي الجديد ، أن لجنة المتابعة المنبثقة من لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، تابعت العملية التعليمية بكلية الطب حديثة النشأة عبر تطبيق Zoom وذلك بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعميدكلية الطب، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء لجنة المتابعة، وعقدت اللجنة إجتماع مغلق مع طلاب الفرقة الثانية لمعرفة مدي سير العملية التعليمية بمستشفي الخارجة وكلية الطب.

وحاضر الدكتور محمد عبد المليك عن التحديات ودور لجنة المتابعة في تحسين آداء كلية الطب، وإنتهت الزيارة بجلسة نقاشية مع أعضاء هيئة التدريس المنتدبين والمعينين بالكلية لمناقشة تحديات نظام الدراسة (5+2) وأفضليته عن نظام (6+1)، وسوف يتم رفع تقرير للمجلس الأعلى للجامعات بما رصدته لجنة المتابعة بشأن العملية التعليمية بكلية الطب جامعة الوادي الجديد.

وفى سياق آخر نظمت وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة بالتعاون مع الادارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة دورة تدريبية عن أساسيات الإسعافات الأولية بمشاركة 50 طالب وطالبة وعدد من أعضاء الجهاز الإدارى بالجامعة، بحضور حنين عصام منسق وحده التضامن الإجتماعى بالجامعة، ضمن البرتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى وجامعة الوادى الجديد والإدارة العامة لرعاية الطلاب لتنفيذ دورة تدريبية عن أساسيات الاسعافات الأولية تستهدف طلاب وطالبات الجامعة والعاملين بالجهاز الإدارى.