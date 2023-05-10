اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"كونا": جامع "ابن طولون الأثرى" نموذج فريد من نوعه فى تاريخ العمارة الإسلامية

الأربعاء، 10 مايو 2023 12:07 م
"كونا": جامع "ابن طولون الأثرى" نموذج فريد من نوعه فى تاريخ العمارة الإسلامية جامع أحمد بن طولون
وكالات الأنباء

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أبرزت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" فى تحقيق مصور لها اليوم الأربعاء، الصورة الجمالية والتاريخية والإسلامية لجامع أحمد ابن طولون، بحى السيدة زينب فى القاهرة.
 
وذكرت الوكالة الكويتية، اليوم، أن جامع ابن طولون - الذي يقع على ربوة صخرية تعرف بـ (جبل يشكر) بمدينة القطائع (السيدة زينب) حاليا بالقاهرة - يعد نموذجا فريدا من نوعه في تاريخ العمارة الإسلامية، وهو أقدم جامع بتصميم فريد ونادر لا مثيل له في مصر.
الأروقة الداخلية للمسجد
الأروقة الداخلية للمسجد
 
وأشارت إلى أن المسجد شُيد في سنة 263 هجريا (876 ميلاديا) ويشتهر بمئذنة "ملتوية" مستلهمة من طرز المساجد العباسية، لا سيما مئذنة جامع سامراء المعروفة ب(الملوية)؛ ليكون مسجدا جامعا للاجتماع بالمسلمين في صلاة الجمعة ودليلا على ما وصلت إليه الحضارة الإسلامية في عصر الدولة الطولونية.
زخرفة القبة من الداخل
زخرفة القبة من الداخل
وأكدت الوكالة أن المسجد أنشئ؛ ليكون محصنا ضد الغرق والحريق، فيما تحتوي النوافذ المطلة على صحن الجامع على زخارف جصية هندسية ونباتية ويوجد بداخله محاريب باتجاه الكعبة المشرفة وزخارف غاية في الروعة.
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جانب من المسجد
مسجد احمد بن طولون
مسجد احمد بن طولون

 


مصر

جامع احمد بن طولون

احمد بن طولون

السيده زينب

جامع ابن طولون



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