"كونا": جامع "ابن طولون الأثرى" نموذج فريد من نوعه فى تاريخ العمارة الإسلامية

وكالات الأنباء

أبرزت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" فى تحقيق مصور لها اليوم الأربعاء، الصورة الجمالية والتاريخية والإسلامية لجامع أحمد ابن طولون ، بحى السيدة زينب فى القاهرة.

وذكرت الوكالة الكويتية، اليوم، أن جامع ابن طولون - الذي يقع على ربوة صخرية تعرف بـ (جبل يشكر) بمدينة القطائع (السيدة زينب) حاليا بالقاهرة - يعد نموذجا فريدا من نوعه في تاريخ العمارة الإسلامية، وهو أقدم جامع بتصميم فريد ونادر لا مثيل له في مصر.



الأروقة الداخلية للمسجد

وأشارت إلى أن المسجد شُيد في سنة 263 هجريا (876 ميلاديا) ويشتهر بمئذنة "ملتوية" مستلهمة من طرز المساجد العباسية، لا سيما مئذنة جامع سامراء المعروفة ب(الملوية)؛ ليكون مسجدا جامعا للاجتماع بالمسلمين في صلاة الجمعة ودليلا على ما وصلت إليه الحضارة الإسلامية في عصر الدولة الطولونية.



زخرفة القبة من الداخل

وأكدت الوكالة أن المسجد أنشئ؛ ليكون محصنا ضد الغرق والحريق، فيما تحتوي النوافذ المطلة على صحن الجامع على زخارف جصية هندسية ونباتية ويوجد بداخله محاريب باتجاه الكعبة المشرفة وزخارف غاية في الروعة.



جانب من المسجد