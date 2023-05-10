اليوم السابع
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جارديان: لجنة برلمانية تحقق فى اعتقال متظاهرين أثناء تتويج الملك تشارلز

الأربعاء، 10 مايو 2023 01:11 م
جارديان: لجنة برلمانية تحقق فى اعتقال متظاهرين أثناء تتويج الملك تشارلز مظاهرات رافضة للملكية
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن لجنة من النواب البريطانيين من المقرر أن تحقق فى اعتقال المتظاهرين المناهضين للنظام الملكي في حفل تتويج الملك تشارلز وتحذيرات وزارة الداخلية المناهضة للنشطاء قبل الحدث.

وقالت لجنة اختيار الشئون الداخلية في بيان إنها ستفحص طريقة تعامل شرطة العاصمة مع احتجاجات حركة "الجمهورية" في جلسة أدلة يوم الأربعاء المقبل.

وستحقق في نهج القوة تجاه المظاهرات العامة، والتطبيق العملي لمشروع قانون النظام العام، واعتقال المتظاهرين المناهضين للملكية، وسيتم الإعلان عن قائمة كاملة من الشهود في الأيام المقبلة.

وقالت ديانا جونسون، رئيسة لجنة اختيار الشئون الداخلية ، إن هناك "أسئلة حقيقية" حول كيفية استخدام قانون النظام العام الجديد لاحتجاز أعضاء بارزين في الجمهورية لمدة تصل إلى 16 ساعة أثناء التتويج.

وفي حديثها إلى برنامج "اليوم" على إذاعة بي بي سي راديو 4  ، قالت جونسون إنها ستكون مهتمة بمراجعة مدى اتساع القانون و "ما هي الإرشادات التي تم تقديمها لضباط الشرطة في الخطوط الأمامية وما إذا كانت هناك مشكلة تتعلق بالتدريب".

وأضافت: "في هذه القضية ، كانت هناك شهور من المفاوضات والاتصال مع حركة "الجمهورية" بشأن احتجاجهم".

وقبل أيام من التتويج ، كشفت صحيفة "الجارديان" أن وزارة الداخلية أرسلت رسائل تحذير رسمية إلى مناهضي الملكية للإشارة إلى الجرائم الجنائية الجديدة بموجب القانون.

واقترحت جونسون أن هذا التكتيك سيخضع للتدقيق أيضًا. قالت: "أريد أن أعرف لماذا تكتب وزارة الداخلية إلى المنظمات ، كما فعلت مع" الجمهورية "، لتبين التغييرات في القانون. ربما كان هذا بمثابة تخويف ولا أعرف ما إذا كان هذا تكتيكًا جديدًا تستخدمه وزارة الداخلية.

وأضافت "هذه المسألة المتعلقة بكيفية مراقبة الاحتجاجات هي أمر أثار المخاوف ، لا سيما بشأن تنفيذ هذا القانون الجديد للبرلمان ، وقانون النظام العام 2023 ."

وأضافت جونسون: "إذن هناك أسئلة حقيقية حول ذلك ونعتقد أننا سنحتاج هذا الصباح إلى النظر في ذلك وتحديد ما إذا كنا نريد الحصول على هذا الاستفسار القصير لتعلم بعض الدروس ومعرفة ما يعنيه تنفيذ هذا القانون فعليًا في الممارسة لضباط الشرطة في الخطوط الأمامية ".


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