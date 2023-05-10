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تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق مطلع كوبرى متحف الحضارة "انفوجراف"

الأربعاء، 10 مايو 2023 08:45 ص
تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق مطلع كوبرى متحف الحضارة "انفوجراف" تحويلات مرورية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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يوضح انفوجراف التحويلات المرورية التي أجراها رجال المرور لغلق مطلع كوبرى متحف الحضارة، حيث عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمطلع كوبرى متحف الحضارة، أعلى كوبرى التونسي "محور الأوتوستراد"، للقادم من أسفل الدائرى تجاه شارع الفسطاط، لتنفيذ أعمال ربط كوبرى متحف الحضارة بمحور ياسر رزق.
 
وذلك على النحو التالى:
 
القادم من أسفل الطريق الدائرى تجاه شارع الفسطاط استكمال السير أعلى كوبرى التونسى فالدوران والعودة من أسفل كوبرى الاباجية فمطلع كوبرى الحضارة تجاه شارع الفسطاط، وذلك اعتبارا من الساعة  12 صباحاً "بعد منتصف الليل" يوم الأربعاء الموافق 10/5/2023 ولمدة شهر .
 
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
 
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إنفوجراف

 


كوبرى التونسي

محور الأوتوستراد

التحويلات المرورية

كوبرى متحف الحضارة

إنفوجراف



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