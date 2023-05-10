ترامب يعد باستئناف الإدانة في قضية الكاتبة الأمريكية.. ويصفه بـ"وصمة عار"

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انه سيقوم باستئناف الحكم الذي وصفه بأنه "وصمة عار" بعد أن وجدته هيئة محلفين مسؤول عن الاعتداء الجنسي والتشهير في قضية الكاتبة إي جين كارول.

كتب ترامب عبر منصة التواصل الاجتماعي التي يمتلكها تروث سوشيال: "ليس لدي أي فكرة على الإطلاق من هذه المرأة .. هذا الحكم هو إزعاج و استمرار لأعظم مطاردة ساحرات في كل العصور!"

وقال متحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق في بيان "لا نخطئ ، فهذه القضية الوهمية برمتها هي مسعى سياسي يستهدف الرئيس ترامب لأنه أصبح الآن المرشح الأول لانتخابه مرة أخرى رئيسًا للولايات المتحدة". وأضاف "سيتم استئناف هذه القضية وسننتصر في النهاية".

وفقا لشبكة ايه بي سي، زعمت كارول ، التي رفعت الدعوى في نوفمبر، أن ترامب قام بالتشهير بها في منشور كتبه على منصته تروث سوشيال العام الماضي من خلال وصف مزاعمها بأنها "خدعة وكذبة" وقولها "هذه المرأة ليست من نوعي المفضل" عندما نفى ادعاءها بأن ترامب اغتصبها في التسعينيات.

ومنحت لجنة التحكيم كارول 5 ملايين دولار في الدعوى ضد ترامب بعد اقل من 3 ساعات من المداولة، حيث وجد أعضاء الهيئة أن ترامب لم يغتصب كارول لكنه اعتدى عليها جنسياً، وحكم بتعويض قدره 2 مليون دولار كتعويض و 20 ألف دولار كتعويض عن الضرب، كما حكمت الهيئة بتعويض قدره مليون دولار ، و 1.7 مليون دولار لإصلاح السمعة، و 280 ألف دولار تعويضات عقابية، بسبب التشهير.

وقالت كارول في بيان عقب الحكم "رفعت هذه الدعوى ضد دونالد ترامب لتبرئة اسمي واستعادة حياتي اليوم يعرف العالم أخيرًا الحقيقة. هذا الانتصار ليس لي فقط بل لكل امرأة عانت بسبب عدم تصديقها".

جرت محاكمة هذا الشهر بينما يبدأ ترامب حملته الانتخابية للترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة 2024، بينما يواجه العديد من التحديات القانونية المتعلقة بأحداث اقتحام الكونجرس وتعامله مع الوثائق السرية بعد خروجه من البيت الأبيض بالإضافة إلى محاولات محتملة للتدخل فى نتائج انتخابات ولاية جورجيا 2020.