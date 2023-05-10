القومى للمرأة بالشرقية: استخراج 10400 بطاقة رقم قومى مجانًا لسيدات وفتيات

الشرقية - فتحية الديب

الدكتورة عايدة عطية: استهدفنا 203989 سيدة ورجلًا لتوعيتهم بمخاطر ختان الإناث والهجرة غير الشرعية



تستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير القرى، السعى لتحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية وذلك لتحسين حياة أهالى الريف، ونظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية العديد من الفعاليات داخل 41 قرية من قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الحسينية

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إن فرع المجلس 10400 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات بقرى حياة كريمة بمركز الحسينية، وذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات الغير قادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل.

وأضافت مقررة فرع الشرقية، وتم القيام بعدد من حملات طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الإناث والهجر الغير شرعية " مراكب نجاة "حيث تم استهداف 203989 سيدة ورجلًا، مشيرا إلى أن التوعية الميدانية للحملات التى تمت بقرى الحسينية شهدت مشاركة عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة

ورائدات المجلس والشابات المتطوعات بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات حيث تم توعية الأهالى بالرسائل الخاصة بتجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين، والآثار السلبية النفسية والجسدية لضحايا الختان، وكذلك التوعية بالرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية، ورسائل مبادرة "مراكب نجاة" وتهدف رسائل الحملات فى إقناع الأبناء داخل أسرهن بالعدول

عن قرار الهجرة غير الشرعية والبحث عن البدائل الإيجابية الآمنة المتاحة لتوفير فرص العمل الأمن بالداخل والخارج، وعقد ورش للسيدات حول ريادة الأعمال إلى جانب عقد لقاءات مفتوحة مع عدد من الطلاب داخل الجامعات وتعريفهم بوسائل الحملة، فضلًا عن دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، لدعم شباب القرى فى المحافظة ومساعدتهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة، وذلك للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية حرصا على حياة أبنائنا ولتحقيق طفرة تنموية تنعكس آثارها بشكل مباشر على المواطن، سواء من خلال جهود التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة.

وأشارت مقررة فرع الشرقية، أنه تم استهداف 133508 سيدة ورجل من خلال جلسات الدوار بقرى حياة كريمة، للحديث عن القضية السكانية والصحة الإنجابية أهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء، منوهة أن ذلك يتم بالتوازى مع تنظيم العديد من الندوات التوعوية، لرفع الوعى فى المجال الاجتماعى والاقتصادى للمرأة فى قرى حياة كريمة، ويأتى ذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بقرى حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الجلسات التوعوية" جلسات الدوار" يستهدف توعية 10 مليون مواطن بقضايا تنمية الأسرة.

فيما بلغ إجمالى المشروعات التى تم إدراجها للتنفيذ بمبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية بصفة عامة، 894 مشروع تنفذ داخل 41 قرية، ما بين 139 مشروع بالصرف الصحى جارى، و62 مشروع فى مجال مياه الشرب، و34 مشروع فى مجال الكبارى وتبطين الترع، 48 مدرسة بإجمالى 614 فصل فى مجال الأبنية التعليمية، جارى تنفيذ 43 مدرسة بإجمالى 525 فصل، و41 مشروع فى مجال الغاز الطبيعى، و31 فى مجال الصحة والإسعاف تم تنفيذ و10 مجمعات مصالح حكومية، و10 مجمعات زراعية، و41 فى مجال التليفونات، و84 مشروع فى مجال الكهرباء.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن إختيار 41 قرية بمركز الحسينية و741 تابعا، لتخضع لأعمال التطوير من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكبارى وتوصيل غاز طبيعى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات للأهالى، وتضمنت خطة التطوير 14 قطاعًا منها، إحلال وتجديد شبكات المياه، ومد شبكات جديدة لتوفير مياه الشرب النقية لأهالى القرى التى وقع الإختيار عليها، وإنشاء مدارس لتخفيف الكثافة الطلابية والقضاء على نظام الفترتين والارتقاء بمنظومة التعليم، بجانب إنشاء شبكة غاز للقرى المُستهدفة بالكامل باعتباره أحد المصادر النظيفة للطاقة ورصف الطرق لربط القرى ببعضها وتبطين 7 ترع ورفع كفاءة 13 كوبرى وإنشاء وتجديد وحدات صحية ونقاط إسعاف داخلية، وإنشاء وحدات إجتماعية لإستقبال الأسر محدودة الدخل وإجراء الأبحاث الإجتماعية لها التى تمكنهم من صرف المساعدات المالية المُختلفة.

يذكر أن مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، عانى كثيرا طوال السنوات الماضية، من عجز فى العديد المرافق والخدمات، الأمر الذى أدى إلى اختيار قرى المركز كاملة، لإدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتنفيذ العديد من المشروعات بالقرى، للاهتمام بالفئات الأكثر إحتياجا، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتنظيم صفوف المجتمع المدنى وتطوير الثقة فى كافة مؤسسات الدولة، وأعمال التطوير فى المركز تشمل أعمال الصرف الصحى ومياه الشرب والتعليم والصحة وتطوير مراكز الشباب وتطوير بعض المستشفيات والوحدات الصحية بالمركز. وتطوير نقاط الشرطة.