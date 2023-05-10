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الصحة: جميع الخدمات المقدمة ببرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين مجانية

الأربعاء، 10 مايو 2023 02:30 ص
الصحة: جميع الخدمات المقدمة ببرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين مجانية وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن جميع الخدمات المقدمة ببرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين مجانية، وأكدت وزارة الصحة والسكان أن المستفيدين من برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين هم الأطفال تحت سن الخامسة والأطفال في السن المدرسى وأصحاب الوظائف في القطاعين العام والخاص.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن أصحاب معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة يستطيعون الاستفادة من برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية حددت الأوراق والمستندات المطلوبة للاستفادة من خدمات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، الذي أطلقته الوزارة، إذ تقدم وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية، التابعة لوزارة الصحة المصرية، 1.2 مليون خدمة طبية للفئات المستفيدة من برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، بشكل مجاني، ابتداءً من الكشف الطبي حتى العمليات الجراحية الدقيقة والغسيل الكلوي.
 
ويُعد البرنامج مظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمنتفعي برامج الدعم النقدي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ بما يسهم في رفع المستوى الصحي والمعيشي للأسر الأولى بالرعاية، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

الصحة

الخدمات الطبية

غير القادرين

برنامج غير القادرين

اليوم السابع بلس



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