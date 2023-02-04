اليوم السابع
Ads
السبت، 04 فبراير 2023 04:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: الكشف المبكر كلمة السر فى الشفاء من السرطانات المختلفة

السبت، 04 فبراير 2023 04:07 م
الصحة: الكشف المبكر كلمة السر فى الشفاء من السرطانات المختلفة وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة والسكان، أن الكشف المبكر هو كلمة السر فى الشفاء من السرطانات المختلفة، وطالبت المواطنين بالحرص على المتابعة المستمرة للحماية من مضاعفات المرض .

 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الكشف المبكر عن السرطان يضمن نسب شفاء عالية للمريض .

 

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن ما يثار حول نقص أدوية الأورام شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن مصر من الدول المنخفضة فى نسب الإصابة بالسرطان مقارنة بباقى الدول لكل 100 ألف مواطن.

 

وقال وزارة الصحة والسكان فى تقرير لها، أن معدل الإصابة بالسرطان يمثل 152 لكل 100 ألف مواطن، وأستراليا على سبيل المثال بها 468 حالة لكل 100 ألف مواطن ونيوزيلندا 438 حالة لكل 100 ألف نسمة والولايات المتحدة 352 حالة لكل 100 ألف نسمة .

 

وأوضح تقرير وزارة الصحة والسكان، أن المخزون الاستراتيجى من أدوية الأورام بالنسبة للأدوية المحلية يكفى شهرين تام الصنع من الأدوية، مشيرة إلى توفير المواد الخام التى تكفى لتصنيع 4 أشهر أخرى

 

يذكر أن وزارة الصحة والسكان توفير أدوية علاج الأورام بالمجان على نفقة الدولة والتأمين الصحى كما تقدم العلاج للمرضى وفق أحدث البرتوكولات العلاجية والادلة الارشادية الحديثة للعلاج كما يتم تدريب الأطباء على العلاجات الحديثة .

 
image0
 
 

الصحة

السرطان

الاورام

الكشف المبكر



الموضوعات المتعلقة

دهون الجسم تزيد مخاطر الإصابة بمرض السرطان

السبت، 04 فبراير 2023 03:00 م

اليوم العالمي للسرطان.. كل ما تريد معرفته عن سرطان القولون والمستقيم

السبت، 04 فبراير 2023 02:54 م

كثافة الثدي تزيد خطر الإصابة بمرض السرطان

السبت، 04 فبراير 2023 01:00 م

"FDA" توافق على عقار جديد لسرطان الثدى يستهدف نوعا معينا من الأورام

السبت، 04 فبراير 2023 12:52 م

أصحاب البشرة البيضاء الأكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان

السبت، 04 فبراير 2023 12:00 م

اليوم العالمى للسرطان.. مشاهير ساندوا زوجاتهم خلال محاربتهن للمرض اللعين

السبت، 04 فبراير 2023 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة