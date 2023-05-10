اليوم السابع
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اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية اليوم لبحث مواجهة العدوان الإسرائيلى

الأربعاء، 10 مايو 2023 12:24 م
اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية اليوم لبحث مواجهة العدوان الإسرائيلى الجامعة العربية - صورة أرشيفية
بيشوى رمزى

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أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إن مجلس الجامعة العربية سيعقد جلسة عاجلة على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأربعاء في دورة غير عادية لبحث ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة.
 
وأضاف العكلوك في تصريح له إن الإجتماع سينعقد بناء على طلب جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، مضيفا إن الاجتماع العاجل سيبحث أيضا طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد هذا العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد والذي كان آخره إرتكاب مجزرة بشعة في قطاع غزة، والضفة الغربية راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين الفلسطينيين.

الجامعة العربية

فلسطين

الاردن

مصر



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