اليوم السابع
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إندبندنت: مخاوف من تسبب بيروقراطية "بريكست" فى نقص السلع بمتاجر بريطانيا

الأربعاء، 10 مايو 2023 12:49 م
إندبندنت: مخاوف من تسبب بيروقراطية "بريكست" فى نقص السلع بمتاجر بريطانيا ريشى سوناك - رئيس وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى

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يخشى رؤساء الصناعات من أن الإجراءات الروتينية الجديدة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على واردات الاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي من الممكن أن تشهد مزيدًا من النقص في المتاجر الكبرى، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

 

ويشعر قادة قطاع الأغذية بالقلق من أن سلطات الموانئ غير مستعدة لتنفيذ سلسلة من الفحوصات ، بما في ذلك الشهادات الصحية على بعض المنتجات الحيوانية والنباتية والغذائية من الاتحاد الأوروبي ، والتي من المقرر أن يتم تنفيذها على مراحل اعتبارًا من أكتوبر 2023 بموجب اتفاق خروج بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، مع بروكسل.

 

وقال قادة الأعمال لصحيفة "الإندبندنت" إن الرسوم الجديدة على البضائع القادمة إلى بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستضيف أيضًا "مئات الجنيهات" إلى تكلفة استيراد كل شاحنة حمولة من المنتجات - وهو عبء قد يرى بعض الشركات الصغيرة "تكافح من أجل البقاء".

 

ويشعر اتحاد التجزئة البريطاني (BRC) ، الذي يمثل أكبر متاجر السوبر ماركت في بريطانيا ، بالقلق من أن الموجة التالية من بيروقراطية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستسبب اضطرابًا في ميناء دوفر وموانئ أخرى ، مما قد يؤدي بدوره إلى نقص في الفاكهة والخضروات على الرفوف.

 

وقال أندرو أوبي ، مدير الغذاء والاستدامة في اتحاد التجزئة البريطاني ، لصحيفة "الإندبندنت" أن الفحوصات الإضافية قد تضر بالعرض عن طريق تأخير عمليات التسليم ، ويمكن أيضًا أن ترفع أسعار المواد الغذائية مع قيام الشركات بتمرير التكاليف الإضافية للمتسوقين.

 

وقال إن التكاليف الإضافية "تمثل دائمًا مشكلة عندما نتصدى للتضخم" ، لكنه حذر من أن "التأثير الرئيسي [للشيكات] يمكن أن يكون على توافر [السلع] إذا كان هناك اضطراب في الموانئ".


بريكست

خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى

الاتحاد الاوروبى

ريشى سوناك

رئيس وزراء بريطانيا



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