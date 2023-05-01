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10 آلاف جنيه غرامة إلقاء مخلفات البناء فى غير الأماكن المخصصة بالجيزة

الإثنين، 01 مايو 2023 10:40 ص
10 آلاف جنيه غرامة إلقاء مخلفات البناء فى غير الأماكن المخصصة بالجيزة مخلفات البناء
كتبت - مرام محمد

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تفرض محافظة الجيزة 500 جنيه غرامة على من يلقي بالقمامة في غير مواضعها سواء كانت سيارات أو محال تجارية، كذلك من يسيء استخدام المياه بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بعملية رش الشوارع وغسل السيارات وخلافه؛ وذلك لتحقيق الردع العام والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وتكثف المحافظة حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والرتش والأتربة بشوارع المراكز والأحياء والقرى لتظهر بالمظهر اللائق، إلى جانب تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.
 
واتخذت المحافظة العديد من الإجراءات الرادعة ضد كل من يعتدى على حرم الطريق ويسيء للمظهر العام بإلقاء مخلفات البناء والهدم بالطرق والمحاور الرئيسية، وذلك بفرض عقوبة رادعة على المخالفين وهي حجز السيارة المخالفة لمدة 3 أشهر واستخدامها في الخدمة العامة ورفع المخلفات خلال مدة الحجز، وتغريم صاحبها غرامة 10 آلاف جنيه.
 
يذكر أن هيئة النظافة والتجميل بالجيزة رفعت خلال إجازة عيد الفطر المبارك 55 ألف طن من المخلفات بنطاق أحياء المحافظة التسعة، بينما قامت المراكز والمدن برفع 65 ألف طن ليصل إجمالي ما تم رفعه من قمامة ومخلفات خلال إجازة العيد إلى أكثر من 120 ألف طن.

مخالفات

قمامة

غرامة القاء قمامة بالشارع

مخلفات الهدم

محافظة الجيزة



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