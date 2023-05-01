وكيل تعليم الدقهلية يشهد المعرض الختامي للأنشطة التربوية بالسنبلاوين

الدقهلية شريف الديب

شهد ناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، المعرض الختامي للأنشطة التربوية بالسنبلاوين بحضور حازم الألفي مدير عام إدارة الخدمات بالمديرية، والدكتورة جميلة مسعد مدير عام الأنشطة بالمديرية، محمد ابراهيم مدير الإدارة، و وكيل الإدارة محمد عبد الرحمن وعدد غفير من القيادات الشعبية والتنفيذية.

شمل المعرض العديد من الأنشطة والفاعليات التي اشترك فيها جميع الأقسام بالإدارة للظهور بهذا الشكل الرائع والذي يعبر عن عطاء مستمر وجهد وفير.

بدأت الفاعليات بعرض عمل مسرحي بالقاعة والتي أثنى عليه الحضور ، ثم العرض الرياضي الذي أظهر المهارات الرياضية الاحترافية لدى الطلاب والذي ينم عن تدريب مستمر وجهد لم ينقطع.

بدأت الجولة التفقدية الخاصة بالمعرض بتفقد المعروضات التي شملت أدوار عديدة و شمل المعرض تفقد العديد من الأنشطة كالصحافة المدرسية ، الموهوبين ، والتربية الفنية ، والتربية الإجتماعية، والمجال الصناعى ، والاقتصاد المنزلي، والوسائل التعليمية ، المكتبات ، والتربية الزراعية ، والبيئة والسكان ، والتربية الرياضية ، والتربية الموسيقية والمسرحية.

أبدى الحضور الإعجاب بالأعمال الفنية التى شارك الطلاب فى تنفيذها بمساعدة معلمى الأنشطة المدرسية . حيث ان مثل هذه الفاعليات تهدف الى الارتقاء بشخصية الطلاب وتحقيق التميز.