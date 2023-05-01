اليوم السابع
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الإثنين، 01 مايو 2023 03:50 م
أكرم القصاص
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وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء فى لبنان للمطالبة بإنهاء الفراغ السياسى

الإثنين، 01 مايو 2023 03:00 م
وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء فى لبنان للمطالبة بإنهاء الفراغ السياسى لبنان - أرشيفية
أ ش أ

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نظم عدد من أعضاء الاتحاد الوطني لنقابات العمال بلبنان مسيرة انطلقت من أمام مقر الاتحاد الوطني وتوجهت لساحة البربير، ومنها إلى ساحة رياض الصلح أمام مقر مجلس الوزراء اللبناني، حيث تم تنظيم وقفة احتجاجية بمناسبة عيد العمال.


وطالب المتظاهرون بالإسراع في انتخاب رئيس جديد للبلاد، وحل الخلافات السياسية، والشروع في الاصلاحات الاقتصادية، ووضع هيكل جديد للأجور، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية.


ورفع المتظاهرون أعلام الدولة اللبنانية، مرددين هتافات تطالب بضرورة التوافق بين كافة الأطراف السياسية، والعمل على إصدار تشريعات تنهي الطائفية من الحياة السياسية اللبنانية.


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