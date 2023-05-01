وزير الدفاع الأوكراني: الهجوم المضاد وصل لخط النهاية في مرحلته التحضيرية

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قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الإثنين، بأنه يؤمن بنجاح الهجوم المضاد الأوكراني الذي وصلت مرحلته التحضيرية إلى خط النهاية.



وأضاف ريزنيكوف وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، " انا أؤمن بالهجوم المضاد لقد تم عمل الكثير لإنجاحه ويجب التفكير في 3 أشياء رئيسية، أولا يجب توافر الأسلحة التي يجب استخدامها، ثانيا تدريب الأشخاص المدافعون لدينا، والثالث هو تزويد هذا الهجوم بكل ما يلزم " .



وحدد وزير الدفاع الأوكراني أن الجيش الأوكراني يجب أن يتم تزويده بالكامل بالمعدات العسكرية والقذائف والوقود وما إلى ذلك، لافتا إلى أن المرحلة التحضيرية للهجوم المضاد قد وصلت إلى خط النهاية وستتخذ هيئة الأركان العامة الأوكرانية القرار النهائي بشأن مكان وزمان الهجوم المضاد .



وأوضح ريزنيكوف "في بداية الغزو الشامل، استخدمت روسيا ما يصل إلى 60 ألف طلقة من الكوادر المختلفة يوميا لكن قدراتها قد تضاءلت الآن " .



وأضاف أن أوكرانيا تحل مشكلة نقص الذخيرة ليس من خلال المؤشرات النوعية وليس المؤشرات الكمية حيث تسمح الأسلحة الدقيقة الغربية بتعويض النقص في القذائف بالإضافة إلى ذلك تم إعداد احتياطي لهجوم مضاد.



وتابع:"هذه حرب موارد، لدى الروس موارد ضخمة جدًا تراكمت منذ عهد الاتحاد السوفيتي".



واختتم وزير الدفاع الأوكراني بأن "موادر روسيا ليست لانهائية لذلك يبحث الروس الآن بنشاط عن أسلحة ومعدات في السوق الدولية، والشركاء الغربيين لديهم أيضًا قدرة محدودة على تصنيع المقذوفات، لذلك ، أثناء المفاوضات معهم ، تؤكد أوكرانيا على الحاجة ليس فقط لتلقي أي مدفعية وأي مقذوفات ولكن أسلحة عالية الجودة"، مضيفا أن المزيد من الأسلحة الدقيقة تجعل من الممكن تعويض النقص في القذائف.