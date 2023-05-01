مطار مرسى علم يستقبل 7 رحلات دولية من ألمانيا وإيطاليا وهولندا والتشيك

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم الاثنين، 7 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 138 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من أول أمس السبت حتي الجمعة المقبلة.

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي، بتسهيل إجراءات الوصول إلى الركاب الوافدين فور وصولهم إلى أرض المهبط حتى وصولهم إلى الفنادق المختلفة المطلة على شاطئ البحر الأحمر للاستمتاع بإجازاتهم.

وتبين من جداول التشغيل الأسبوعية، أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 7 رحلات بينهم رحلة من مطار دوسلدورف الالمانى، ورحلة من العاصمة الهولندية امستردام، ورحلتين من العاصمة التشيكية براغ ورحلتين من إيطاليا.

وأوضحت جداول التشغيل الأسبوعية، أنه من المقرر وصول 138 رحلة طيران خلال الأسبوع من 11 دولة أوروبية مختلفة أغلبها وصولا البولنديين والتشيك والألمان ثم الإيطاليين، حيث تقوم السلطات المختصة بإنهاء إجراءات وصولهم للاستمتاع بالبحر الأحمر.