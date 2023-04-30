مطار مرسى علم الدولى يستقبل 27 رحلة طيران من 7 دول أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، على مدار ساعات اليوم الأحد، 27 رحلة طيران دولية أوروبية، ضمن 138 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من أمس السبت حتي الجمعة المقبلة.

تقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي، بتسهيل إجراءات الوصول إلى الركاب الوافدين فور وصولهم إلى أرض المهبط حتى وصولهم إلى الفنادق المختلفة المطلة على شاطئ البحر الأحمر للاستمتاع بإجازاتهم.

وتبين من جداول التشغيل الأسبوعية، أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 27 رحلة بينهم 7 رحلات من إيطاليا، و5 رحلات من ألمانيا، و4 رحلات من بولندا، و5 رحلات من التشيك، ورحلتين داخليتين، ورحلة من سويسرا وأخري من بلجيكا .

وأوضحت جداول التشغيل الأسبوعية أنه من المقرر وصول 138 رحلة طيران خلال الأسبوع من 11 دولة أوروبية مختلفة أغلبها وصولا البولنديين والتشيك والألمان ثم الإيطاليين، حيث تقوم السلطات المختصة بإنهاء إجراءات وصولهم للاستمتاع بالبحر الأحمر.