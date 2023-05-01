مصرع شاب فى حادث دراجة بخارية أعلى كوبرى طما بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى شمالى محافظة سوهاج شاب يبلغ من العمر 38 سنة جثة هامدة على إثر وقوع حادث دراجة بخارية أعلى كوبرى طما العلوى دائرة المركز تم رفع أثار الحادث من على الطريق وتم نقل الدراجة البخارية وإخطار أهلية المتوفى لإنهاء الإجراءات وإستلام جثمانه تمهيدا لدفن بمسقط رأسه بمركز البدارى أسيوط.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت إخطار بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية أعلى كوبرى طما العلوى بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما ووفاة مستقل الدراجة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

وبالفحص تبين خلال المعاينة الأولية بوقوع حادث دراجة بخارية أعلى كوبرى طما العلوى بمدينة طما شمال محافظة سوهاج وذلك عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث وفاة المدعو أ . أ . ح . ع 38 سنة يقيم بناحية نجوع المعادى دائرة مركز البدارى بمحافظة أسيوط نتيجة إصابة بإصابات متفرقة بالجسم والتي أودت بحياته.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما المركزى وتم التحفظ عليها تحت إشراف جهة التحقيق المختصة لتتولى شئونها عقب إنتداب مفتش الصحة للتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن عقب ذلك.