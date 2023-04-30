إصابة 3 أشقاء فى حادث سير ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب 3 أشقاء مساء اليوم الأحد في حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الفرعي "نزلة حنا ـ الفشن"، جنوب محافظة بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الفرعي "نزلة حنا ـ الفشن" جنوب المحافظة، أسفر عن إصابة 3 أشقاء.