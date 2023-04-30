إصابة 3 أشقاء فى حادث سير ببنى سويف

أصيب 3 أشقاء مساء اليوم الأحد في حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الفرعي "نزلة حنا ـ الفشن"، جنوب محافظة بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الفرعي "نزلة حنا ـ الفشن" جنوب المحافظة، أسفر عن إصابة 3 أشقاء.
على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى الفشن المركزي وتم تقديم العلاج اللازم لهم، حيث استقبل مستشفى الفشن المركزى: بلال جمعة أحمد 28 عامًا، بكسر مضاعف بالقدم اليسرى، وشقيقيه شافعي 25 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بعظمة الترقوه اليسرى، وأحمد 20 عامًا، مصابًا بكسر بالذراع الأيمن، مقيمين بمركز ببا.
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