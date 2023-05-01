محافظ الإسكندرية: تنظيم 8 قوافل طبية مجانية بالأحياء خلال شهر مايو

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية على استمرار القوافل الشاملة الطبية والسكانية والاجتماعية بنطاق الأحياء، مكلفاً رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل الطبية المجانية ،وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل الوزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية ، عن تنظيم عدد 8 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر مايو 2023 وفقا للمواعيد والأماكن التالية:

وتقام يومي (2 _ 3 مايو) قافلة طبية بقرية بنجر 19 ببرج العرب، وتقام يومي (7 _ 8 مايو) قافلة طبية بقرية البصرة بالعامرية، وتقام يومي ( 9 _ 10 مايو) قافلة طبية بقرية بنجر 5 ببرج العرب، وتقام يومي (14_ 15 مايو) قافلة بقرية بنجر 6 ببرج العرب، ويومي (16 _ 17 مايو) قافلة بقرية بنجر 7 ببرج العرب، ويومي (23 _ 24 مايو) تقام قافلة طبية ب ك 21 بالعجمي، ويومي (28 _ 29 مايو) تقام قافلة طبية بقرية حارس بالعامرية، أما

يومي (30 _ 31 مايو) تقام قافلة بقرية طيبة بالعامرية.