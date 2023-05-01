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حياة كريمة.. الكشف على 1674 مواطنا بقافلة طبية فى قرية "أبو مندور" بدسوق

الإثنين، 01 مايو 2023 03:39 م
حياة كريمة.. الكشف على 1674 مواطنا بقافلة طبية فى قرية "أبو مندور" بدسوق إجراء الكشف الطبي على المرضى بقافلة حياة كريمة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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اختتمت القافلة الطبية التي نفذتها مديرية الصحة بكفر الشيخ، ضمن مبادرة «حياة كريمة» أعمالها، بقرية أبو مندور مركز دسوق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، واللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور مجدى شنح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة.
 
وأكد  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي القرية، وشملت 10 عيادات ب 8 تخصصات طبية (باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحه عامه، نسا، تنظيم أسرة، أسنان)، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة، واستمرت لمدة يومين، وتم تحويل الحالات للمستشفيات لإجراء العمليات الجراحية.
 
ومن جانبه أوضحت  الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1674 مترددا وخضع 169 مريضا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وعمل تحاليل طبية لـ 77 حالة وأشعة ، وتلقي  932مواطنا ندوات التثقيف والإرشاد الصحي،  وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة.
 
وأضاف والدكتور مجدى شنح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة،  أنه ضمن المبادرة الرئاسية [ ١٠٠ مليون صحة ] والتزامًا بأهدافها واستدامتها تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ( الضغط والسكر ) على ١٠٠ مواطن خلال القافلة، وتم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ9 حالات، والتحويل لأقرب مستشفى لـ12 حالة، لاستكمال تلقي العلاج اللازم لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدول، أسرة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بخالص الشكر والتقدير لكلٍ من الإدارة الصحية بمركز ومدينة دسوق، وإدارة مستشفى دسوق العام، والمجلس المحلي لمركز ومدينة دسوق، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، لتعاونهم المميز جميعًا وتكاتف أدوارهم معنا وتكاملها نحو تيسير سبل تقديم خدمة مميزة في صورة مميزة لأهالينا الكرام.
 

حياة كريمة

قافلة طبية

دسوق

كفر الشيخ



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