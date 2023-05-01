محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا مع مسئولى الأوقاف والتضامن ورؤساء المراكز

أسيوط-هيثم البدرى

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع مسئولى مديريتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى بالمحافظة، والإدارات بالمراكز فى حضور رؤساء الوحدات المحلية لبحث وتحديد آلية لتوزيع المساعدات على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا حتى تصل إلى مستحقيها الفعليين مع توحيد البيانات، وتقييم الأداء ووضع خطة عمل تكاملية بما لا يدع مجال للازدواجية والحرص على وصول الدعم لمستحقيه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين جاء ذلك بحضور عدلى أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرى إدارات الأوقاف والتضامن الاجتماعى بمراكز المحافظة.

تناول الاجتماع مناقشة الآليات المتبعة لتوزيع كافة المساعدات الواردة للمحافظة للأسر الأولى بالرعاية، والمواطنين الأكثر احتياجًا وتحديد آليات جديدة ووضع محددات ومعايير خاصة تضمن الشفافية والعدالة فى التوزيع حتى يصل الدعم لمستحقيه على الوجه الأكمل وتحقيق الاستفادة القصوى من عملية التوزيع.

وأكد محافظ أسيوط، على أهمية ألا تنفرد جهة واحدة بتوزيع المساعدات وضرورة التنسيق بين كافة الجهات وتضافر الجهود بين الأوقاف والتضامن الاجتماعى والوحدات المحلية وتوحيدها فى الوصول لكافة المستحقين من الأكثر احتياجًا لعدم الازدواجية فى التوزيع ووصول المساعدة إلى مستحقيها وضمان عدم ضياع حقوق بعض المستحقين من الأولى بالرعاية.

وشدد المحافظ، على ضرورة تنقيح الكشوف والبيانات المسجلة الخاصة بالمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجًا طبقا للأولويات وتوحيد قواعد البيانات والتحديث المستمر لها وفقًا لقواعد الحماية الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان وصول تلك المساعدات للمستحقين فى القرى الأكثر احتياجًا.

ووجه اللواء عصام سعد، بأن يحدد رئيس كل قرية المكان الذى به نسبة الفقر أعلى ويقوم كل مدير إدارة الأوقاف بالمركز ومعه مدير إدارة التضامن بمتابعة عملية التوزيع ومراجعة كشوف الاستلام تجنباً لتكرار التوزيع لنفس الأسر مع مراجعة الكراتين الغذائية ومكونات كل كرتونة والوزن بداخلها وتحديد المستهدفين على مستوى جميع القرى حرصًا على وصول الدعم لمستحقيه والتيسير على المواطنين.

وفى نهاية اللقاء قال محافظ أسيوط أن هذه العملية هى مسئولية وأمانة أمام الله وعلينا جميعا التكاتف والتعاون مع بعضنا حتى يصل الدعم لمستحقيه على الوجه الأكمل وتحقيق الاستفادة القصوى من توزيع المساعدات.