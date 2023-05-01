محافظ أسيوط يفاجئ العاملين بمركز صحة الأسرة بقرية علوان لمتابعة سير العمل.. صور

أسيوط-هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، خلال جولة مفاجئة ، سير العمل بمركز صحة الأسرة بقرية علوان التابعة لمركز أسيوط للتأكد من توافر الخدمات الطبية وتواجد الأطباء وهيئة التمريض بشكل كافي لمساعدة المرضى من أبناء المحافظة بتقديم الخدمة الطبية اللازمة مع ضرورة توافر كافة الأدوية والأمصال اللازمة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والنائبة صفاء عيادة عضو مجلس النواب وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط.

وتفقد محافظ أسيوط أقسام مركز صحة الأسرة بعلوان ،وتابع سير العمل بقسم الاستقبال والاسعافات الأولية والتطعيمات وعيادات الاسنان والعلاج الطبيعي وتنظيم الأسرة والأطفال واطمئن على تواجد الأطباء ،والتمريض وانتظام سير العمل بالأقسام المختلفة وتفعيل خدمة استقبال الطوارىء بالمركز الصحي من الساعة 2 مساءًا ، وحتى السادسة مساءًا وتواجد الاخصائيين وتفقد الموقع المقترح لانشاء المركز الصحي الجديد الذي سيتم انشاؤه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل للمواطنين.

وقال محافظ أسيوط، إن الزيارة المفاجئة تأتي بهدف التعرف على المشكلات التي تعاني منها الوحدات والمراكز الصحية بالقرى والمراكز والعمل على حلها بالتنسيق مع قيادات مديرية الصحة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على جميع العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية مؤكدًا إنه لابد من الارتقاء بالمستوى الصحي للمجتمع بتقديم خدمات تثقيفية ووقائية وعلاجية متكاملة طبقًا لأفضل المعايير الصحية والتنفيذ الجيد للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة لتحقيق أقصى استفادة منها للمواطنين.

وكان محافظ أسيوط قد فاجأ المركز الصحي وتم طلب سجلات الحضور والانصراف وكشوف تنظيم العمل بالأقسام المختلفة للتعرف على سير العمل بالمركز الصحي واستعداده لواجهة أية حالات طارئة وللاطمئنان على سلامة الأدوية وتوفر الأمصال الموجودة.

والتقى المحافظ خلال زيارته لمركز صحة الأسرة بعلوان – وكيل وزارة الصحة ومدير المركز ورؤساء الأقسام والعيادات وهيئة التمريض والرائدات الريفيات بالمركز واستمع منهم إلى احتياجات المركز وسبل تطوير العمل بأقسام وعيادات المركز الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة تفعيل دور الرائدات الريفيات في برامج تنظيم الأسرة والتوعية بخطورة المشكلة السكانية وحث السيدات على التردد على عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة بكافة قرى ومراكز المحافظة مشددًا على انتظام العمل بكافة العيادات والأقسام وخاصة بإستقبال الطوارىء نظرًا لاهمية المركز الصحي وموقعه الجغرافي المتميز في خدمة أهالي القرى المجاورة والتعامل مع أية حوادث على الطرق الزراعية.