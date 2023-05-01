عيد العمال.. تعرف على صناعات اشتهرت بها دمياط ليست صناعة الأثاث فقط

دمياط - هيثم مراد

يستقبل عمال مصر عيدهم اليوم، في مناسبة يحتفل بها العالم، وتحتل محافظة دمياط مركزا متقدما بين محافظات مصر في احتوائها على صناعات متنوعة مختلفة، تلك المحافظة التى تعد أحد القوى الاقتصادية داخل مصر، لكن ليس فقط قطاع الأثاث هو ما تشتهر به تلك المحافظة وعمالها، ونسرد أبرز الصناعات التي تشتهر بها محافظة دمياط.

صناعة السفن

تحتل تلك الصناعة المركز الثاني من بين أهم الصناعات داخل دمياط، تعد مدينة عزبة البرج الموطن الأساسي لتلك الصناعة، يعمل بها أكثر من 100 ألف عامل مابين نجار وحداد ومهن أخرى مختلفة.

تحتوى مدينة عزبة البرج على ثلث أسطول الصيد العالمي بفضل تلك الصناعة، بينما تمكن عمال صناعة السفن في دمياط حجز مقاعدهم بين أهم صناع السفن حول العالم.

صناعة الغزل والنسيج

امتهن تلك الصناعة قديما أكثر من 200 ألف عامل بدمياط، مابين العمل داخل مصنع الغزل والنسيج والذي يعد قناتهم الرئيسية لممارسة هوايتهم مع تلك الصناعة، أو من خلال الورش الخاصة لصناعة الغزل والنسيج، احتلت محافظة دمياط المركز الثاني على مستوى الجمهورية في صناعة الغزل والنسيج خلف محافظة الغربية لسنوات طويلة، كان لها أثرا كبيرا في التحاق الكثير من أبناء المحافظة بكليات الفنون التطبيقية وغيرها من الكليات التى تتعامل مباشرة مع تلك الصناعة، كونها أحد أهم الصناعات التي اشتهرت بها دمياط.

الآن تستعد المحافظة لاستقبال مدينة "جيت" لصناعة الغزل والنسيج، والتي تحتوى على أربعة مصانع عملاقة يدور الآن حديثا كبيرا حول اهتمام الدولة المصرية بتنمية تلك الصناعة ليكن لمحافظة دمياط نصيبا كبيرا في تلك الخطة.

صناعة الحلويات الشرقية

أكثر من 300 ألف عامل امتهنوا تلك المهنة، تحتل محافظة دمياط مكانة كبيرة بين صناع الحلويات، قدم أبناء تلك المهنة الكثير من الأصناف التي لا يمكنك تناولها بنفس الجودة والمذاق سوي داخل دمياط.

أبرزها "المشبك والفطير الدمياطي" أطباق قدمها صناع الحلويات في دمياط تمكنوا من خلالها اختلال مكانة كبيرة عند المواطنين.

صناعة الأسماك

كان لتلك الصناعة مطلع الستينات باعا كبيرا داخل المحافظة، استقبلت مدينة عزبة البرج مصنع ادفينا، هذا الكيان الذي تمكن من اختراق أسواق أوروبا بمنتجات الأسماك لسنوات عديدة، ومازال يقدم الكثير من المنتجات بالسوق المحلي وايضا بالاسواق الأوروبية.

صناعة الألبان

تظل صناعة الألبان واحدة من أقدم الصناعات التي امتهنها أبناء دمياط، تحتوى قري المحافظة على العديد من مراكز تجميع الألبان، أيضا تناولت الدولة المصرية هذا الملف يعين التنمية فكانت مبادرة الرئيس "السيسي" كوب لبن نظيف والتي اتجهت إلي عدة محافظات بينها دمياط، لتسجل محافظة دمياط مكانا بين أهم محافظات مصر في تلك الصناعة.

صناعة الانتيكات والنحت على الأخشاب

نجح عمال محافظة دمياط في تلك المهنة، قدموا الكثير من النماذج التي تصدرت قائمة اهتمامات الأسواق الخارجية، أبرز تلك المنتجات الفانوس الخشبي والأواني الخشبية أيضا، بينما احتلت مهنة النحت على الاخشاب مكانة خاصة ليقصد الغرب أبناء دمياط في تجسيد صورهم على الخشب.