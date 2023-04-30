محافظ دمياط تعقد اجتماعا موسعا لمتابعة منظومة توريد القمح للموسم الحالى

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة توريد محصول القمح لموسم 2023، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ومساعد مدير الأمن للأمن العام، ومديرى مديريات التموين والزراعة والإصلاح الزراعى ورؤساء الوحدات المحلية، ومباحث التموين مديري الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

واطلعت محافظ دمياط، على آخر المستجدات بالمنظومة، وكذلك الكميات الموردة حتى الأمس والتى بلغت 402 طن من القمح، كما تابعت خلال الاجتماع أيضا السعة الاستيعابية للشون والهناجر البالغ عددها 9 على مستوى المحافظة والتي جاء تقسيمها 6 هناجر تابعة للبنك الزراعى بكفر سعد والتوفيقية والسلام وفارسكور والزرقا والسرو ،و 3 شون لمطاحن شرق الدلتا بالسنانية والسادات ومضرب الزرقا.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال اللجان التى تم تشكيلها تضم ممثلى عن مديريتى التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والجمعية القبانية للمواعين والجهات المسوقة للإشراف على عملية التوريد، مؤكدة متابعتها المستمرة لتلك المنظومة موجهة بضرورة تكاتف الجهود بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف توريده خلال هذا الموسم وسرعة سداد مستحقات المزارعين والعمل وفقًا للضوابط التى حددها قرار وزير التموين والتجارة الداخلية،

كما أشارت أيضا إلي ضرورة التأكيد على أصحاب المزارع السمكية عن منع أى حيازة أقماح محلية أو استخدامها كأعلاف.

يذكر أن المساحة المنزرعة من القمح بمحافظة دمياط هذا العام تقدر باحمالي 31022 فدانا، وتستمر أعمال التوريد لهذا الموسم حتى نهاية أغسطس الجاري.