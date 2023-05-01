عدم تحمل الجلوتين.. أطعمة يجب تناولها وأخرى عليك تجنبها

كتبت إيناس البنا

يعد عدم تحمل الجلوتين، المعروف أيضًا باسم مرض الاضطرابات الهضمية، حالة يكون فيها الجسم غير قادر على هضم الجلوتين بشكل صحيح، وهو بروتين موجود في القمح والشعير.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى مجموعة من الأعراض وفقًا لموقع "onlymyhealth"، تشمل الأعراض آلام البطن والانتفاخ والإسهال والتعب، العلاج الوحيد لعدم تحمل الجلوتين هو اتباع نظام غذائي خال من الجلوتين، ما يعني تجنب الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين.

الأطعمة التي يجب تناولها في حالة عدم تحمل الجلوتين

1. الفواكه والخضراوات

جميع الفواكه والخضراوات الطازجة خالية من الجلوتين ، لذا يجب أن تكون أساس نظامك الغذائي، ليست الفواكه والخضروات خالية من الجلوتين بشكل طبيعي فحسب، بل إنها مليئة أيضًا بالفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية للصحة العامة.

2. اللحوم والأسماك

جميع اللحوم والأسماك خالية من الجلوتين بشكل طبيعي، طالما أنها غير مغطاة بالبقسماط أو مغلفة بأي شكل من الأشكال، وهذا يشمل لحم البقر ولحم الخنزير والدجاج والديك الرومي والأسماك، ومع ذلك، من المهم قراءة الملصقات بعناية، حيث قد تحتوي بعض اللحوم المصنعة على الجلوتين .

3. منتجات الألبان

جميع أنواع الحليب والجبن والزبادي خالية من الجلوتين، ومع ذلك، من المهم قراءة الملصقات بعناية، حيث قد تحتوي بعض أصناف النكهة أو المحلاة على الجلوتين.

4. الحبوب والطحين

هناك العديد من الحبوب والطحين الخالية من الجلوتين التي يمكن استخدامها بدلاً من القمح والشعير، تشمل بعض الحبوب والدقيق الأكثر شيوعًا الخالية من الجلوتين الأرز والكينوا والذرة والدخن والقطيفة والذرة الرفيعة.

5. المكسرات والبذور

جميع المكسرات والبذور خالية من الجلوتين، لذا فهي تشكل وجبة خفيفة ممتازة أو مكونًا في الوصفات، تشمل بعض الخيارات الشائعة اللوز والجوز والبقان والكاجو وبذور عباد الشمس.

6. البقوليات

البقوليات، مثل الفول والعدس والحمص، خالية بشكل طبيعي من الجلوتين ويمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من الأطباق، من الحساء إلى السلطات إلى الأطباق الرئيسية.

7. منتجات خالية من الجلوتين

يوجد الآن العديد من المنتجات الخالية من الجلوتين في معظم متاجر البقالة، بما في ذلك الخبز والمعكرونة والمقرمشات، ومع ذلك، من المهم قراءة الملصقات بعناية، حيث قد تحتوي بعض المنتجات الخالية من الجلوتين على مسببات الحساسية الأخرى، مثل فول الصويا أو منتجات الألبان.

أطعمة تجنبها في حالة عدم تحمل الجلوتين

1. القمح والشعير

هذه الحبوب هي المصادر الرئيسية للجلوتين ويجب تجنبها تمامًا، وهذا يشمل جميع المنتجات المصنوعة من هذه الحبوب، مثل الخبز والمعكرونة والحبوب.

2. الأطعمة المصنعة

تحتوي العديد من الأطعمة المصنعة على الجلوتين، لذلك من المهم قراءة الملصقات بعناية، يشمل ذلك الوجبات الخفيفة المعلبة والحساء المعلب والوجبات المجمدة.

3. الصلصات والتوابل

تحتوي العديد من الصلصات والتوابل، مثل صلصة الصويا وتوابل السلطة، على الجلوتين، من المهم قراءة الملصقات بعناية أو عمل نسخ خالية من الجلوتين في المنزل.

4. اللحوم المصنعة

قد تحتوي بعض اللحوم المصنعة، مثل السجق واللحوم الباردة ، على الجلوتين، من المهم قراءة الملصقات بعناية أو اختيار اللحوم الطازجة بدلاً من ذلك.

5. المخبوزات

من الأفضل تجنب معظم المخبوزات، مثل البسكويت والكعك والمعجنات إذا كنت تعاني من عدم تحمل الجلوتين .