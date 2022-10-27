أعراض عدم تحمل الجلوتين وبدائل الأطعمة التي يمكنك تناولها

كتبت فاطمة خليل

عدم تحمل الجلوتين هو حساسية للجلوتين يمكن السيطرة عليها عن طريق تقليل الجلوتين أو إزالته من نظامك الغذائي، ونتعرف في هذا التقرير على أعراض عدم تحمل الجلوتين وخيارات النظام الغذائي البديل، بحسب موقع "Health".

ما هو الجلوتين؟

الجلوتين، وهو بروتين خاص، موجود في حبوب الجاودار والشعير والقمح إنه يوفر بنية هذه الحبوب، والمرونة، ويجمعها معًا .

بدون الجلوتين، ستتفتت الأطعمة مثل الخبز والمكرونة بسهولة أكبر أو قد يكون لديهم نسيج صلب بدلاً من المرن والمضغ قليلاً.

مصادر الجلوتين

العديد من المنتجات القائمة على الخبز- مثل شرائح الخبز والمعجنات والكعك - المكرونة والعجين والمقرمشات هي المصادر الشائعة للجلوتين والمصدر الأقل وضوحًا هو اللحوم المصنعة.

يحدث عدم تحمل الجلوتين عندما لا يستجيب الجسم للجلوتين بشكل صحيح، وتُعرف الحالة أيضًا باسم حساسية الجلوتين

في حالة عدم تحمل الجلوتين، قد ينتقل بروتين الجلوتين إلى القولون الخاص بك غير مهضوم أو مهضومًا جزئيًا فقط قد يؤدي هذا إلى سلسلة من الأعراض غير المريحة التي يعاني منها الشخص بعد تناول الجلوتين.

أعراض عدم تحمل الجلوتين

يمكن أن يتسبب عدم تحمل الجلوتين في إصابة الفرد بالإمساك أو الإسهال أو آلام البطن أو الانتفاخ الزائد لكن أعراض عدم تحمل الجلوتين لا تقتصر على اضطرابات الجهاز الهضمي فقط.

يمكن أن يؤدي أيضًا إلى آلام العظام أو المفاصل.

عند تناول وجبة غنية بالجلوتين ، إذا وجدت نفسك تعاني من صداع أو تشعر بالتعب ؛ هناك احتمال أن يكون لديك حساسية من الجلوتين. ضباب الدماغ صعوبة في التفكير - أو التغيرات المزاجية غير المبررة هي بعض العلامات المحتملة الأخرى.

خيارات غذائية بديلة إذا كنت تعاني من عدم تحمل الجلوتين

عندما تبحث عن بدائل، عليك أن تعرف أنه ليس كل الحبوب الكاملة تعتمد على الجلوتين. لذلك ، لا يزال بإمكانك الحصول على المصادر الأخرى للحبوب الكاملة.

تجنب الشعير والجاودار والقمح الكامل.

اختر الأرز البني والكينوا والحنطة السوداء بدلاً من ذلك.

جميع الفواكه والخضروات خالية من الجلوتين بشكل طبيعي. ولكن قد ترغب في الابتعاد عن الفواكه والخضروات المجمدة والمعالجة.

بشكل عام، جميع البروتينات النباتية أو الحيوانية غير المعالجة خالية من الجلوتين.

المكسرات والبذور والبقوليات والدجاج واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية يمكنك تناولها أيضاً.

تجنب الحليب المنكه والمعالج، يمكن أن يشتمل نظامك الغذائي الخالي من الجلوتين بسهولة على الحليب والزبدة والسمن والقشدة.